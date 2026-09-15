Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к энергетическому перемирию с Россией, однако сейчас оно между сторонами не действует.

Отвечая на вопрос о том, действует ли сейчас перемирие в отношении энергетической инфраструктуры, Зеленский заявил: «Нет. Мы никогда не атакуем первыми».

По словам украинского президента, Украина готова к прекращению ударов по энергетике, однако Москва и Киев вкладывают в это понятие разный смысл.