Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Россия в последние 48 часов продемонстрировала «опасную безрассудность», пытаясь ослабить решимость Европы поддерживать Украину.

Каллас перечислила несколько инцидентов, которые произошли за последние двое суток. Среди них – запуск сигнальных ракет российским военным кораблем в направлении датского вертолета, сбитый истребителями НАТО беспилотник над Литвой, удар российских сил по пассажирскому поезду у украинской границы и обнаружение беспилотника у побережья Польши.

«Нужно смотреть на происходящее трезво: это не случайности. Это просчитанные попытки России ослабить нашу решимость», – заявила Каллас.

По ее словам, Европа не намерена сокращать поддержку Украины на фоне произошедших инцидентов. Напротив, ЕС продолжит оказывать Киеву помощь и намерен усилить давление на Россию.