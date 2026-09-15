Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен не управлять «иранской угрозой», а устранить ее.

«Америка больше не занимается управлением иранской угрозой. Мы ее ликвидируем», – заявил Бессент.

По его словам, США начинают кампанию под названием Operation Economic Outcast, направленную на разрыв финансовых связей Ирана с мировой экономикой. Бессент заявил, что цель Вашингтона – перекрыть экономические источники, которые позволяют иранским властям поддерживать свою деятельность.

Министр сообщил, что американское Министерство финансов выявило сети, посредников и финансовые каналы, которые Иран использует для обхода санкций и торговли нефтью. Вашингтон намерен применять так называемый принцип «нулевой утечки», не оставляя Тегерану возможностей для восстановления экономических ресурсов.

Бессент заявил, что Иран теперь стоит перед выбором между «полной глобальной изоляцией» с переходом к экономике выживания и возвращением к нормальным отношениям с мировой экономикой.

Он также предупредил страны и компании, продолжающие экономическое сотрудничество с Тегераном, о возможных последствиях. По словам министра, Вашингтон намерен добиваться прекращения такой деятельности, а президент США Дональд Трамп проводит соответствующие переговоры с мировыми лидерами.