Глава Чечни Рамзан Кадыров стал первым посетителем открывшегося в Грозном халяльного ресторана сети «Вкусно – и точка», где заказал «Грозный Комбо», сообщает РИА Новости.

Первый ресторан сети в Чечне начал работу в торгово-развлекательном центре «Грозный-Молл». Он стал третьим заведением «Вкусно – и точка» в России с халяльным меню после ресторанов в Нальчике и Владикавказе.

Кадыров во время визита осмотрел кухню и залы нового заведения, а также попробовал блюда из меню. В состав заказанного им «Грозного Комбо» вошли бургер «Биг Хит», картофель фри и холодный напиток.

«Новая точка станет крупнейшим предприятием сети на территории Северо-Кавказского федерального округа и создаст более 60 рабочих мест в нашей республике. Для любого города появление новых предприятий – это, прежде всего, новые возможности для людей и очередной шаг в развитии городской инфраструктуры», – написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни также отметил, что качество и происхождение продукции контролируются на всех этапах.

Генеральный директор «Вкусно – и точка» Олег Пароев на церемонии открытия назвал запуск ресторана знаковым событием и отметил, что новое заведение стало крупнейшим предприятием сети на Северном Кавказе.

