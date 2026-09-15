Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники гонений на каноническую церковь будут прокляты.

«Те, кто участвует в гонениях на церковь, каноническую церковь, будут прокляты», – сказала она на брифинге на полях Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на просьбу прокомментировать продолжающиеся гонения на Армянскую апостольскую церковь.

Захарова назвала травлю церкви с использованием различных инструментов «богоборчеством» и заявила, что подобные действия станут «проклятьем в веках».