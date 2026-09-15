Турция чтит память 1 132 шехидов Кавказской исламской армии, погибших в боях за освобождение Баку в 1918 году, заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в связи с 108-й годовщиной освобождения города. Об этом сообщает Report.

По словам министра, братские узы, связавшие Азербайджан и Турцию в 1918 году, сохраняются и сегодня.

«Азербайджанская Демократическая Республика, провозгласившая независимость 28 мая 1918 года, столкнувшись с серьезными угрозами, обратилась за поддержкой к Османскому государству. Турецкие и азербайджанские солдаты сражались плечом к плечу от Гянджи до Баку. После побед в Гёйчае и Шамахы 15 сентября 1918 года Баку был освобожден от оккупации, что позволило перенести правительство Азербайджана в столицу», – отметил он.

Гюлер подчеркнул, что герои, покоящиеся на Аллее шехидов в Баку, напоминают о прочности азербайджано-турецкого братства.