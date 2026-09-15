Самолет Boeing 737 иранской авиакомпании Sepehran Airlines вскоре после взлета столкнулся с серьезными техническими проблемами и был вынужден вернуться в аэропорт Мешхеда, сообщают иранские СМИ.

Boeing 737 выполнял рейс из Мешхеда в Керманшах. Почти сразу после взлета у одного из колес шасси оторвалась покрышка, после чего экипаж сообщил о проблеме с двигателем.

В салоне началась сильная вибрация. Из-за тряски стали повреждаться багажные полки, а находившиеся в них вещи падали на пассажиров.

Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно совершил аварийную посадку в Мешхеде.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Отметим, что средний возраст Boeing 737 в парке Sepehran Airlines составляет около 32 лет.

