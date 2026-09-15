Власти Ирана отменили запрет на использование зарубежных мессенджеров в государственных учреждениях, сообщила представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани. Об этом передает ТАСС.

«Одно из решений, принятых за последние несколько дней и помогших нам занять более сильную позицию в медиавойне, – это отмена запрета на деятельность государственных учреждений в зарубежных мессенджерах», – сказала Мохаджерани в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что принятое решение не означает перехода на служебную переписку в зарубежных мессенджерах. Ранее отдельные документы действительно иногда попадали на такие платформы.

По словам Мохаджерани, основная цель этого шага – «обеспечить возможность оперативного реагирования на возникающие сомнения и вбросы, а также эффективно противодействовать психологическим операциям и информационной войне», развернутой против Ирана.