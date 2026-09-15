Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что международное сообщество не должно позволить йеменским хуситам взять под контроль судоходство в Красном море и использовать его в качестве инструмента давления.

По словам Мерца, йеменские хуситы установили контроль над стратегическими позициями в районе Баб-эль-Мандебского пролива и атакуют энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

«Международное сообщество не может позволить хуситам взять судоходство в Красном море в заложники», – заявил канцлер.

Он отметил, что действия хуситов еще больше усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках, последствия чего ощущает и Германия.