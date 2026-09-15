Украина разрабатывает собственные системы перехвата российских «Шахедов», одна из которых уже сбила реактивный дрон во время испытаний, заявил президент Владимир Зеленский.

«Сейчас остается завершить технические работы. Для нас важны все виды борьбы с ударными дронами», – сказал Зеленский.

По его словам, над созданием средств перехвата работают более 60 украинских компаний, а разработку планируется довести до массового применения.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина испытывает новое поколение дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными «Шахедами».