Сотрудники пенитенциарной службы Азербайджана изъяли наркотики, спрятанные в посылке и в одежде, переданной заключенным.

Как передает Министерство юстиции, в исправительном учреждении №1 при досмотре посылки, отправленной осужденному, в каблуке обуви обнаружены 0,543 г марихуаны, 0,716 г героина и 0,567 г метамфетамина.

Кроме того, в Бакинском следственном изоляторе при досмотре передачи, принесенной женой заключенного, в четырех свертках, зашитых в одежду, обнаружено 0,888 г героина.

По обоим фактам ведется расследование.