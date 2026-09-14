Украина испытывает новое поколение дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными «Шахедами», сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Доклады о противодействии российским «шахедам» и нашей работе с производителями по новому поколению перехватчиков дронов для защиты от реактивных «шахедов». Есть разработки, идут испытания. Ускоряем все процессы», – написал Зеленский в соцсети Х.

Глава государства подчеркнул, что разработчикам необходимо создать не единичные успешные образцы, а оружие, которое можно будет выпускать серийно.

«Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью», – указал украинский лидер.

Отдельно он сообщил, что заслушал доклады о ситуации на фронте и поблагодарил украинских военных, в том числе подразделения, которые удерживают позиции в Донецкой области.