Несколько больниц Иркутска закрыты на карантин на фоне сообщений о возможном случае особо опасной инфекции. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан усилили санитарный контроль, тогда как Роспотребнадзор заявляет, что эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной.

По данным российских СМИ, карантин введён в городских клинических больницах №1, №3 и №10, а также Ивано-Матренинской детской клинической больнице. В учреждениях ограничены посещения пациентов. Официально причины карантина не уточняются.

Ситуация получила широкий резонанс после смерти 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой в Шелехове. Ряд СМИ утверждает, что причиной смерти стала лёгочная чума. Однако Роспотребнадзор официально сообщил о «пневмонии неустановленной этиологии».

В начале октября в Шелеховской районной больнице ограничили работу нескольких отделений. В регион прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, после чего состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.

Около 200 человек, контактировавших с умершей, были взяты под медицинское наблюдение. По данным властей, признаков заболевания у них не обнаружено, результаты лабораторных исследований отрицательные.

На фоне сообщений о возможной чуме Казахстан усилил санитарно-карантинный контроль на границе. Аналогичные меры приняли Кыргызстан и Узбекистан. Ведомства этих стран заявляют, что ситуация находится под контролем и случаев завоза особо опасной инфекции не выявлено.

В Кремле призвали ориентироваться исключительно на официальные данные Роспотребнадзора.

«Именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем временем интерес россиян к теме резко вырос. По данным Google Trends, с 29 сентября по 5 октября популярность поискового запроса «чума» увеличилась примерно на 2800%.

Лёгочная форма чумы способна передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путём. При этом официального подтверждения случая чумы в Иркутской области на данный момент нет.