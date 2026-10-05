Около пяти тысяч сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана направились из провинции Хайбер-Пахтунхва в сторону Исламабада, требуя его освобождения и перевода в больницу. Об этом сообщает Anadolu.

Сторонники Хана собрались в районе Лакки-Марват и колонной двинулись к столице. Они несут флаги основанной бывшим премьером партии «Пакистанское движение за справедливость» (PTI) и выкрикивают лозунги из автомобилей.

Протестующие требуют не только освободить Хана, который находится под стражей с 2023 года, но и перевести его в больницу.

В Исламабаде, где ожидаются протесты, перекрыты въезды в город и усилены меры безопасности.

Имран Хан был отстранен от должности премьер-министра в апреле 2022 года. После его задержания в мае 2023 года по стране прошли массовые протесты, в которых погибли девять человек и более 290 получили ранения. Вскоре Хана освободили, но в августе того же года вновь задержали по делу о коррупции и отправили в тюрьму, где он находится до сих пор.