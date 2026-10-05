Бельгия рассчитывает в ближайшее время согласовать с Францией передачу Украине трех истребителей F-16, заявил министр обороны страны Тео Франкен. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Франкена, самолеты оснащены французскими системами радиоэлектронной борьбы, поэтому для их передачи Киеву необходимо получить согласие Парижа. Министр рассчитывает, что вопрос удастся решить оперативно.

«Мы можем сделать это достаточно быстро… После утверждения мы сможем предоставить F-16. Я верю, что это удастся согласовать в ближайшее время. А дальше мы приступим к организации логистики», – отметил он.

Франкен также опроверг сообщения о проблемах с техническим обслуживанием украинских F-16 бельгийской компанией Sabena Engineering. По его словам, предприятие сейчас обслуживает по четыре истребителя в месяц, а в дальнейшем этот показатель может вырасти до шести.

Кроме того, Бельгия продолжает поставлять Украине авиационные боеприпасы. После отправки последней партии из 50 тыс. единиц бельгийская сторона уже работает над новым запросом Вооруженных сил Украины.