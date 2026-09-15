Украина начала наступление на севере Донецкой области, заявил командующий 3-м армейским корпусом ВСУ Андрей Билецкий, сообщает Reuters.

По его словам, корпус очистил от российских диверсионных групп 75 кв. км территории и отбил еще 10 кв. км.

«Третий армейский корпус начал наступательную операцию на этом направлении. Операция носит название „Вивальди“», — заявил Билецкий.

Он утверждает, что украинские военные нарушили российские линии снабжения, освободили три села и территорию вокруг четвертого. Село Среднее, по его словам, полностью перешло под контроль Украины.

Речь идет о районе к северу от Славянска и Краматорска.