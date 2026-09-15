США обратились к Citibank с просьбой разморозить и вернуть Беларуси ее активы, сообщил президенту страны Александру Лукашенко спецпосланник президента США Джон Коул во время встречи в Минске.

По словам Коула, Вашингтон поддерживает требования белорусской стороны и считает, что средства должны быть разблокированы и возвращены Минску.

«Я полностью, абсолютно поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим», — заявил спецпосланник.

Ранее, 11 сентября, Лукашенко сообщил, что в Citibank «застряли» $43–44 млн, принадлежащие Белоруссии. Тогда он призвал вернуть эти средства: «Должок верните».