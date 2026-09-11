Беларусь готова обсуждать с США более серьезные вопросы после возвращения средств республики, заблокированных в Америке. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Должок верните. $43–44 млн наших в Ситибанке застряли — компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги», — сказал президент.

Лукашенко также заявил, что правительство письменно доложило ему о ситуации с застрявшими в США средствами. Он призвал американскую сторону вернуть деньги, назвав сложившуюся ситуацию позором для США, и добавил, что после этого Беларусь будет готова обсуждать более серьезные вопросы.