Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Китае, где примет участие в 13-м Пекинском форуме «Сяншань». Об говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

В рамках визита Закир Гасанов посетил производственную базу Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC), где встретился с генеральным директором компании Чэнь Шаояном и ознакомился с различными системами оборонного назначения.

Также состоялась встреча министра обороны Азербайджана с министром национальной обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования. Кроме того, были рассмотрены вопросы международной безопасности и стабильности, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.