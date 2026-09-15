15 сентября в Азербайджане отмечается День знаний. В связи с началом нового учебного года в общеобразовательных учреждениях страны сегодня первый учебный день.

В 2026–2027 учебном году в Азербайджане в общей сложности будут обучаться 2,2 млн человек. В новом учебном году в Баку в школы пошли более 500 тысяч учащихся.

Первый урок нового учебного года будет посвящен теме «Год градостроительства и архитектуры».

На дорогах столицы наблюдаются заторы, общественный транспорт не справляется с потоком пассажиров. Автобусы переполнены и застряли в пробках. Ситуация осложняется закрытием части ветки метро. Электричка Сумгайыт-Баку переполнена до такой степени, что пассажиры не смогли сесть и остались на станции. Поезд, который выехал из Сумгайыта в 6:48, доехал до станции «Баку» с 20-минутным опозданием.