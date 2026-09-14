Средняя цена литра бензина во Франции достигла €2,11, обновив исторический максимум с начала ведения такой статистики в 1985 году, сообщает Le Figaro.

За прошлую неделю бензин 95-E10 подорожал еще на 2,3 евроцента за литр. Это уже шестая неделя непрерывного роста цен.

Дизельное топливо, наиболее распространенное автомобильное топливо во Франции, в конце прошлой недели стоило в среднем около €2,29 за литр. За неделю оно подорожало на 3,4 евроцента, приблизившись к историческому максимуму апреля прошлого года – €2,31.

Цены растут несмотря на действующий на заправках крупнейшей топливной компании страны TotalEnergies потолок: €1,99 за литр бензина и €2,25 за литр дизельного топлива.