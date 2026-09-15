В ночь на 15 сентября в воздушное пространство Литвы проник неизвестный беспилотник.

Людей предупредили об угрозе с воздуха с помощью уведомлений, пришедших на мобильные телефоны.

Для уничтожения вражеской цели в небо поднялась авиация НАТО. Истребители оперативно сбили беспилотник, сообщил президент страны Гитанас Науседа на своей странице в сети X.

«Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями НАТО. Благодарю личный состав союзников за оперативную реакцию», — отметил Гитанас Науседа.

Он также отметил оперативную реакцию литовских военных на обнаруженную угрозу в воздушном пространстве и подчеркнул, что в связи с усилением агрессии России против Украины такая готовность «имеет жизненно важное значение» для региона, а также заверил, что Литва будет продолжать защищать собственное воздушное пространство вместе с союзниками по НАТО.