Около 65 млн жителей Ирана в прошлом году столкнулись с «водным стрессом» на фоне сильной засухи, сообщил представитель Иранской компании по управлению водными ресурсами Иса Бозоргзаде.

По его словам, около двух третей территории страны столкнулись с дефицитом осадков, тогда как на оставшейся трети их уровень превысил норму.

Он указал, что средний объем осадков в стране составил 147 мм при норме в 240 мм. Продолжительная засуха в некоторых районах сохранялась до пяти лет.

Бозоргзаде отметил, что в текущем водном году ситуация с осадками улучшилась: их средний объем по стране достиг 237 мм. При этом 12 провинций по-прежнему испытывают дефицит осадков, несмотря на улучшение общенациональных показателей.