Еврокомиссия в ближайшие дни представит законопроект EU KIDS Act, который введет возрастные ограничения для детей в соцсетях и новые требования к платформам, сообщает Politico со ссылкой на источник и подготовительные документы.

Согласно проекту инициативы, с которым ознакомилось издание, предлагается создать «многоуровневую систему доступа» к соцсетям для пользователей младше 15 лет. Ограничения будут распространяться на платформы, которые Еврокомиссия сочтет представляющими высокий уровень риска, однако критерии отнесения сервисов к этой категории пока не определены.

Politico отмечает, что речь не идет о полном запрете соцсетей для детей. Вместо этого пользователям разных возрастов будут доступны аккаунты с различными ограничениями.

Для детей младше 13 лет предлагается предусмотреть аккаунты под контролем опекунов, которые должны соответствовать «строгим стандартам безопасности». Подростки в возрасте от 13 до 15 лет смогут пользоваться «вводными» аккаунтами с ограничениями на общение с незнакомцами и время использования устройств, а также с функциями родительского контроля.

С 15 лет подростки смогут самостоятельно создавать аккаунты.

Контролировать соблюдение новых правил предлагается по системе, аналогичной той, что предусмотрена Законом о цифровых услугах и Законом об искусственном интеллекте. Компании также должны будут платить обязательные надзорные сборы. По сведениям Politico, Еврокомиссия планирует представить проект в четверг, 17 сентября.