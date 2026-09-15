Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у Тегерана нет проблем со странами региона, а главная причина напряженности – присутствие американских военных баз.

«У нас нет проблем со странами региона», – заявил Пезешкиан.

По его словам, проблемой для Тегерана являются американские военные базы в странах региона.

Иранский президент также обвинил США в том, что они «получают доходы от нефти и одновременно стравливают страны друг с другом».

Пезешкиан также назвал нелогичным недовольство стран региона ответными ударами Ирана.

«Они позволили врагу атаковать нас со своей территории и убивать наших невинных граждан. И после этого ожидают, что мы не будем реагировать?» – задался вопросом иранский президент.

Кроме того, Пезешкиан сообщил, что верховный лидер Ирана жив.

«Слава Аллаху, наш верховный лидер жив и продолжает выполнять свою работу в рамках той же системы», – заявил он.

По словам президента Ирана, враги страны не могут установить точное местонахождение верховного лидера, поэтому начинают распространять различные предположения о нем.