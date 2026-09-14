В иранском Табасе загорелся один из резервуаров предприятия по переработке автомобильного масла, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщают иранские СМИ.

По данным местных властей, возгорание произошло в одном из четырех резервуаров предприятия в промышленной зоне города. Его вместимость составляет около 30 тыс. литров.

На месте работают пожарные и спасатели. Они тушат огонь и охлаждают резервуар, чтобы не допустить распространения пламени на соседние емкости. К ликвидации пожара привлечены пять пожарных расчетов.

По предварительной оценке, остальные резервуары находятся в безопасности. Причина возгорания устанавливается.

