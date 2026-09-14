Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация страны поддерживает прямой диалог с йеменскими хуситами на фоне обострения ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе.

«Мы находимся в постоянном контакте с (представителями) ОАЭ, Саудовской Аравии и другими заинтересованными сторонами в регионе. Администрация США уделяет этому вопросу особое внимание. Мы также поддерживаем прямой диалог с самими хуситами. Поэтому мы действительно считаем, что держим ситуацию под контролем, хотя она развивается очень быстро и динамично. Мы намерены и дальше следить за развитием событий», – отметил Вэнс в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс.