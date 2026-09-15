Турция за январь–август 2026 года увеличила экспорт на 4%, до $185 млрд, при этом поставки в восемь соседних стран выросли на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные Союза экспортеров Турции.

Объем экспорта в Азербайджан, Болгарию, Грузию, Иран, Ирак, Сирию, Грецию и Армению за первые восемь месяцев года достиг $18,226 млрд против $17, 762 млрд за аналогичный период прошлого года. Таким образом, экспорт вырос на $463,6 млн.

Крупнейшим направлением среди соседних стран стал Ирак, куда Турция экспортировала товаров на $5, 759 млрд. Далее следуют Болгария – $3,439 млрд, Греция – $2,293 млрд, Грузия – $1,950 млрд, Сирия – $1,675 млрд, Иран – $1,567 млрд, Азербайджан – $1,542 млрд.

Поставки в Армению оказались наименьшими – стоимость экспорта составила $1,336 млн.

При этом Турция впервые опубликовала официальные данные об экспорте в Армению.