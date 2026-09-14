Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном скоро завершится, после чего цены на нефть резко снизятся.

«Надеюсь, всем ясно, что рост цен по всей Америке был вызван (46-м президентом США) cонным Джо Байденом и администрацией Байдена, а не Трампом. Даже цены на нефть при Байдене были выше, чем сейчас, и мы (нынешняя администрация) не дали Ирану обзавестись ядерным оружием! За временным исключением нефти цены (на остальные товары) резко снижаются. (Цены на) нефть рухнут, как только закончится военный конфликт с Ираном, а это произойдет скоро», – написал американский лидер в Truth Social.