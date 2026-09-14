Государственные органы Баку с 15 сентября на два месяца перейдут на новый режим рабочего времени в рамках пилотного проекта. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Новый график также будет действовать в юридических лицах с госучастием и юридических лицах публичного права, созданных от имени государства, расположенных в Баку и прилегающих территориях.

Рабочий день будет начинаться в 08:00, 09:00 или 09:30 и завершаться соответственно в 17:00, 18:00 или 18:30. В каждом из трех режимов одновременно должны работать не менее 30% сотрудников.

В течение двух месяцев профильные государственные органы изучат влияние нового графика на транспортную загруженность. После этого будет определен оптимальный режим рабочего времени.

Изменение графика предусмотрено Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы, утвержденной распоряжением президента Азербайджана.