Организация Договора о коллективной безопасности больше не является фактором обеспечения безопасности Армении, заявил председатель Национального собрания (парламента) страны Рубен Рубинян в интервью Общественному телевидению.
«Следовательно, отсутствие фактора невозможно автоматически заменить другим фактором», – заявил Рубинян.
Он отметил, что политика по восполнению пробелов в сфере безопасности связана с диверсификацией оборонного и политического сотрудничества.
«Пробел в сфере безопасности исходил из отсутствия мира (с Азербайджаном)», – отметил спикер армянского парламента.