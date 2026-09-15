Организация Договора о коллективной безопасности больше не является фактором обеспечения безопасности Армении, заявил председатель Национального собрания (парламента) страны Рубен Рубинян в интервью Общественному телевидению.

«Следовательно, отсутствие фактора невозможно автоматически заменить другим фактором», – заявил Рубинян.

Он отметил, что политика по восполнению пробелов в сфере безопасности связана с диверсификацией оборонного и политического сотрудничества.