В США почти 80 человек обвинили в мошенничестве с кредитами, выданными в период пандемии коронавируса, а общий объем предполагаемого ущерба по этим делам составил около $245 млн. Об этом сообщил генеральный прокурор Соединенных Штатов Тодд Бланш.

По словам Бланша, что речь идет о результатах летней кампании Минюста по борьбе с мошенничеством в рамках COVID-программ. По данным ведомства, федеральные прокуроры предъявили обвинения почти 80 фигурантам, еще около 43 человек признали вину, а примерно 40 были осуждены.

Дела связаны, в частности, с программами Paycheck Protection Program и Economic Injury Disaster Loans. Обвиняемых подозревают в создании фиктивных компаний, предоставлении ложных сведений о зарплатах и доходах, а также краже личных данных.