Страны Персидского залива пришли к выводу, что США больше не являются надежным гарантом их безопасности, сообщает журнал Time со ссылкой на чиновников региона.

«Война привела к необычному стратегическому сближению монархий Персидского залива… Чиновники в целом едины во мнении по трем пунктам: Иран по-прежнему представляет долгосрочную угрозу; зонтик безопасности США перестал быть надежным; а стабильность в регионе стала приоритетом экзистенциального значения», – говорится в материале издания.

Как отмечает журнал, страны Персидского залива не ожидали, что Вашингтон, несмотря на их возражения, решится развязать в регионе конфликт, последствия которого впоследствии не сможет или не захочет контролировать.

По данным Time, у государств региона сложилось ощущение, что их втянули в конфликт без предупреждения, не спросив их мнения и при этом не обеспечив им необходимую защиту.