Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, не оказавшие Вашингтону помощь в ходе конфликта с Ираном, должны будут компенсировать американской стороне понесенные расходы после его завершения.

«Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится. Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради себя, и так продолжается уже на протяжении многих поколений!» – написал американский лидер в Truth Social.