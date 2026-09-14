Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает нескольких кандидатов на пост генерального прокурора после ухода Руслана Кравченко, сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, среди претендентов рассматриваются прокурор Хмельницкой области, бывший исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Хоменко, экс-заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, а также бывший заместитель главы СБУ и прокурор Виктор Трепак.

Источники NV подчеркивают, что окончательное решение по кандидатуре нового генпрокурора пока не принято.

На данный момент Зеленский отбирает кандидата и должен внести его кандидатуру на утверждение Верховной рады. Одновременно в парламенте продвигают законопроект об изменении процедуры назначения генерального прокурора Украины, пишет издание.