Украина рассматривает возможность размещения запасов продовольствия на складах за рубежом, но вблизи украинской границы, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в интервью «РБК-Украина».

По его словам, такой подход позволит при необходимости быстро доставлять продукты в нужные регионы. Украинские компании смогут арендовать или приобрести подходящие складские помещения.

Министерство уже собрало у бизнеса информацию о необходимых типах складов и доступных вариантах помещений. Совместно с МИД ведомство также работает над установлением бизнес-контактов между украинскими компаниями и владельцами складов за рубежом.

«Сейчас анализируем, нужны ли изменения в законодательство (Украины, Европейского Союза или Молдовы). Вопрос релокации складских мощностей пока находится на этапе проработки», – добавил Высоцкий.

Украинские посольства получили поручение изучить доступные возможности и установить контакты с владельцами складских помещений в соответствующих странах.