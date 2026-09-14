Супертанкер Algaya подорвался на морских минах при попытке пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР).

По данным иранской стороны, в результате инцидента на судне произошел пожар.

«Попытки локализовать огонь не дали результатов, весь танкер оказался охвачен пламенем», – говорится в заявлении.

В ВМС КСИР также отметили, что ранее предупреждали экипажи судов об опасности следования этим маршрутом.