Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вручил ему сертификат «Премии Заида за человеческое братство». Об этом сообщает АзерТАдж.

Отметим, что президент Алиев был удостоен этой премии за 2026 год за усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией.

По условиям премии лауреату присуждается денежная сумма в размере $500 тысяч.

Глава государства принял решение перечислить всю эту сумму в Фонд возрождения Карабаха.