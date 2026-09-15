Израиль систематически создает на оккупированном Западном берегу условия для вытеснения палестинцев и закрепления своего контроля над территорией, говорится в новом докладе израильской правозащитной организации B’Tselem.

В организации заявили о росте насилия, ограничениях на передвижение, захвате земель и разрушении палестинского имущества.

Исполнительный директор B’Tselem Юлия Новак отметила, что такая политика не связана исключительно с нынешним правительством Израиля или событиями 7 октября 2023 года, а применялась в различных формах и ранее.

По словам Новак, в секторе Газа этот процесс приобрел «самую жестокую форму – геноцид». Она также заявила, что международная реакция на действия Израиля остается недостаточной.