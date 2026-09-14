Послы стран Евросоюза договорились еще на неделю продлить действие антироссийских санкций, чтобы согласовать позиции по дальнейшему продлению ограничений. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, во второй половине дня Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) вновь обсудил вопрос о продлении санкционного режима.

«Чтобы предоставить государствам-членам дополнительное время для всестороннего изучения предложений о продлении санкций, COREPER согласился продлить действие этого режима на семь дней – до полуночи вторника, 22 сентября. В настоящее время завершаются юридические процедуры для вступления этого решения в силу», – сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что консультации продолжатся, после чего COREPER проведет новые обсуждения.