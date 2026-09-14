Азербайджанская группа инициативы «Мост мира» выразила разочарование реакцией армянских СМИ и публичным дискурсом в Армении в связи с визитом дипломатического корпуса в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы Азербайджана 11–12 сентября.

В заявлении отмечается, что визит дипломатов на суверенную территорию Азербайджана не должен становиться предметом споров. Авторы документа выразили обеспокоенность словесными нападками в адрес послов и стран, участвовавших в визите, подчеркнув, что такая реакция противоречит признанию Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Азербайджан и Армения в настоящее время находятся в постконфликтном периоде, перед обеими странами стоит сложная задача преодоления десятилетий противостояния», – говорится в заявлении.

Авторы подчеркнули, что представители гражданского общества при поддержке правительств Азербайджана и Армении предпринимают шаги для содействия мирному процессу, развития диалога и укрепления доверия.

В заявлении также отмечается, что культурное наследие на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу и находится под защитой государства.

«Для обеспечения справедливости вопросы культурного наследия должны обсуждаться на основе взаимности и открытого диалога», – говорится в документе.

По словам авторов, представители гражданского общества создали платформу для профессионального обсуждения вопросов культурного наследия, которые являются частью повестки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

В инициативе подчеркнули, что мирный процесс не должен подвергаться давлению со стороны реваншистских сил, поскольку это может поставить под угрозу дальнейший прогресс на пути к миру.