В ночь на 15 сентября украинские военные нанесли массированную ракетную атаку на Таганрог, в результате чего загорелся склад Ozon и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. Бериева, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты.

Также был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области, после атаки БПЛА в промзоне предприятия начался пожар.

Россия атаковала Киев реактивными дронами, попадание по АЗС в Дарницком районе города. В Оболонском районе зафиксировано попадание в складские помещения.