Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева отказаться от ударов по российской инфраструктуре, если партнеры смогут гарантировать прекращение российских атак на украинские энергообъекты.

По его словам, договоренности должны распространяться на объекты, обеспечивающие базовые потребности населения, включая энергетику, продовольствие и логистику. Зеленский отметил, что именно такие цели регулярно подвергаются российским ударам.

«Ежедневно мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, даже склады с продовольствием и фармацевтикой», – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Киев не уверен в готовности России Москвы возможные договоренности, однако готов участвовать в их реализации при наличии гарантий со стороны партнеров.

По словам украинского лидера, такое соглашение должно быть «надежной, долгосрочной» договоренностью и реально влиять на жизнь людей.

«Чтобы это не сорвалось после того, как россияне проведут свои «выборы» и получат именно на этот период ослабление напряженности с бензином и дизелем. Войну нужно заканчивать. И шаг по деэскалации в отношении критической инфраструктуры может стать первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики», – добавил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.