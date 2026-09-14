Соединенные Штаты располагают размещенным на орбите вооружением для контроля космического пространства, заявил министр ВВС США Трой Менк.

«Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС (США) от враждебных действий противников», – сказал Менк на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил под Вашингтоном.