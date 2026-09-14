Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что внешняя политика страны должна определяться в Будапеште, а не в Брюсселе, раскритиковав идею единой внешней политики Евросоюза.

«Брюссель окутывает централизацию уютным покрывалом приятных на слух слов. «Общая внешняя политика» звучит вполне безобидно, пока не понимаешь, что на деле это означает отказ от собственных национальных интересов», – сказал Орбан.

По его словам, Венгрия должна самостоятельно определять свой внешнеполитический курс.