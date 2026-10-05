Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в России после сообщения о заражении сотрудника российской лаборатории.

По словам Рубио, американская сторона располагает только той информацией, которую ранее обнародовали российские власти. Он отметил, что существует обеспокоенность возможным распространением инфекции внутри страны.

«Мы знаем только то, что сообщили российские власти. Работник лаборатории заразился. Есть опасения, что инфекция могла распространиться внутри страны», — сказал Рубио.

Госсекретарь США также отметил, что между Россией и США сохраняется крайне ограниченное авиасообщение.