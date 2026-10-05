Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австрии в Азербайджане Этьенна Берхтольда.

Посол вручил главе государства верительные грамоты и на азербайджанском языке сказал:

«Ваше превосходительство господин президент, для меня большая честь в качестве нового посла Австрии в Баку вручить Вам свои верительные грамоты».

Посол выразил надежду, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане сможет лучше изучить азербайджанский язык.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что дипломат говорил на азербайджанском языке.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что политический диалог между двумя странами, сотрудничество в экономической, инвестиционной, культурной и других сферах в дальнейшем будет расширяться. Отметив, что австрийские компании уже много лет работают в Азербайджане, глава государства подчеркнул важность увеличения их числа в будущем.

Ильхам Алиев отметил, что с момента установления дипломатических отношений связи между двумя странами развиваются на основе взаимного уважения.

Президент пожелал послу успехов в его деятельности.

В свою очередь Берхтольд заявил, что будет прилагать усилия для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

В ходе беседы была отмечена роль взаимных визитов на различных уровнях, политических консультаций и межпарламентских связей в развитии отношений, а также подчеркнута важность сотрудничества Азербайджана и Австрии в рамках международных организаций.

На встрече также был отмечен вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы. В этой связи стороны с удовлетворением отметили, что с января текущего года начались поставки азербайджанского природного газа в Австрию.