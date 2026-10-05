Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу встретился с министром внутренних дел Ирана Эскандаром Момени.

Об этом сообщает официальный информационный портал правительства Ирана.

В ходе встречи Демирчилу представил доклад о развитии отношений между Азербайджаном и Ираном в различных сферах.

Стороны рассмотрели вопросы взаимного сотрудничества в сфере приграничных отношений и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Особое внимание было уделено значению взаимодействия Азербайджана и Ирана в области безопасности и правоохранительной деятельности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

В правительстве Ирана отметили, что встреча состоялась в рамках подготовки к предстоящему визиту министра внутренних дел Эскандара Момени в Азербайджан. Дата визита пока не сообщается.