Главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Аббас Арагчи обсудили в Тегеране строительство второго моста на армяно-иранской границе и упрощение грузоперевозок между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Стороны также подчеркнули важность скорейшего завершения строительства линии электропередачи между Арменией и Ираном. Отдельное внимание было уделено перспективам разблокирования коммуникаций и реализации проектов региональной взаимосвязанности.

Мирзоян представил Арагчи ход реализации проекта TRIPP и рассказал о возможностях, которые он может открыть для стран региона.

Главы МИД также обсудили развитие двусторонних отношений, подчеркнув их стратегический характер. По данным армянского ведомства, это закреплено в программе правительства Армении на 2026–2031 годы и находит практическое выражение в диалоге на высшем уровне и реализации совместных проектов.

Кроме того, министры отметили важность взаимодействия в информационной сфере, в том числе противодействия необоснованным спекуляциям в медиапространстве.

В ходе встречи Мирзоян и Арагчи обменялись мнениями о ситуации в регионе. Глава МИД Армении заявил, что Ереван внимательно следит за происходящим и выступает за урегулирование существующих проблем путем переговоров.