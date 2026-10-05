В сентябре 2026 года в Азербайджане ускорился рост цен на жилье.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Палаты оценщиков Азербайджана о ситуации на рынке недвижимости.

На первичном рынке стоимость жилья за месяц увеличилась на 2,8%, а на вторичном — на 2,5%.

Согласно отчету, рост продолжился и в сегменте аренды городских квартир. В то же время на рынке земельных участков и индивидуальных жилых домов зафиксирована небольшая ценовая коррекция, а в сегменте коммерческой недвижимости наблюдалось умеренное восстановление.

На рынке квартир в новостройках медианная цена в сентябре составила 2 850 манатов за квадратный метр, а индекс достиг 108 пунктов. По сравнению с августом цены выросли на 2,8%, а относительно базового показателя декабря 2025 года — на 8%.

Медианная площадь выставленной на продажу квартиры в новостройке составила 95 квадратных метров, а медианная стоимость объекта — 271 тыс. манатов.

Среди территорий с большим объемом предложений наиболее высокими ценами за квадратный метр выделялись Сабунчинский, Наримановский и Насиминский районы Баку. В Абшероне, Сумгайыте и Гарадагском районе стоимость жилья оставалась сравнительно более низкой.

На вторичном рынке медианная стоимость квартир в сентябре составила 2 692,3 маната за квадратный метр, индекс — 106,8 пункта. За месяц цены выросли на 2,5%, а по сравнению с базовым периодом — декабрем 2025 года — на 6,8%.

Расчетный средний срок продажи квартиры на вторичном рынке составил 21,1 дня, медианный — 14,6 дня. При этом медианная стоимость новых объявлений, размещенных в сентябре, находилась на уровне около 2 700 манатов за квадратный метр, что, по оценке Палаты, свидетельствует о сохранении высоких ценовых ожиданий продавцов.

Рост цен продолжился и на рынке аренды. В новостройках медианная стоимость аренды достигла 11,03 маната за квадратный метр, а индекс составил 101,8 пункта. По сравнению с августом аренда подорожала на 3,1%. Медианная месячная арендная плата за квартиру в новостройке составила 1 000 манатов.

В старом жилом фонде медианная ставка аренды составила 10,82 маната за квадратный метр, индекс — 108,2 пункта. За месяц цены выросли на 1,1%. Медианная стоимость аренды квартиры в старом здании составила 700 манатов в месяц.

Иная динамика наблюдалась на рынке индивидуальных жилых домов. За месяц в этом сегменте зафиксировано снижение на 1,3%, при этом уровень цен остался близким к базовому показателю декабря 2025 года.

В сегменте аренды индивидуальных домов медианная цена составила 9,50 маната за квадратный метр, индекс — 123,3 пункта. По сравнению с августом показатель снизился на 7,51%.

В Палате объяснили такое снижение преимущественно сезонными изменениями в структуре предложений. После завершения летнего периода сократилась доля дорогостоящих вилл и дачных домов, одновременно увеличилась доля более дешевых предложений долгосрочной аренды. Поэтому снижение показателя не следует рассматривать как сопоставимое падение стоимости аренды на всем рынке частных домов.

На рынке коммерческой недвижимости медианная цена продажи в сентябре составила 2 871 манат за квадратный метр, индекс — 98,4 пункта. По сравнению с августом стоимость увеличилась на 0,7%, однако показатель по-прежнему остается на 1,6% ниже уровня декабря 2025 года. Медианный срок продажи коммерческого объекта составил 13,2 дня.

В сегменте аренды коммерческой недвижимости медианная ставка достигла 15 манатов за квадратный метр, индекс — 98,4 пункта. За месяц стоимость аренды выросла на 2,7%, что в Палате рассматривают как частичное восстановление после августовской коррекции. Медианная месячная арендная плата составила 2 тыс. манатов, а индикативный дисконт при согласовании цены — 13,6%.

На рынке земли медианная стоимость в сентябре составила 15 899,8 маната за сотку, индекс — 119,2 пункта. По сравнению с августом земля подешевела на 1,4%. Вместе с тем цены остаются на 19,2% выше уровня апреля 2026 года, принятого в качестве базового показателя.

Наиболее высокие цены на землю отмечены в Хазарском, Сабаильском и Хатаинском районах, более низкие — в Абшероне и Гарадагском районе.

При этом наличие правоустанавливающих документов существенно отражается на стоимости участков. Медианная цена земли с «купчей» составила 16 250 манатов за сотку, тогда как участки без — 10 тыс. манатов за сотку.

На рынке гаражей медианная стоимость продажи составила 1 200 манатов за квадратный метр, индекс — 93,9 пункта. В сентябре цены выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, однако оставались на 6,1% ниже базового уровня декабря 2025 года.

Медианная стоимость аренды гаражей составила 8,33 маната за квадратный метр, индекс — 124,9 пункта. За месяц показатель снизился на 16,7%, но при этом остался на 24,9% выше базового уровня июля 2026 года. В Палате отмечают, что из-за небольшого количества наблюдений месячные показатели в этом сегменте отличаются высокой волатильностью.